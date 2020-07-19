配合振興三倍券上路，農委會加碼推出500萬張農遊券，讓民眾購買農漁特產品、各項農業體驗活動以及休閒農場門票，帶動農業旅遊商機。農業易遊網指出，農遊券預計今天中午12點開始第二梯次抽籤，抽出335萬名幸運兒，一天內發送簡訊通知，有關抽中農遊券後的使用問題，為您整理如下。

●怎麼知道我抽中農遊券了？

今天中午過後，可以到「農遊券查詢抽籤結果專區」查詢，或是收到簡訊通知。

●我抽中籤了，沒有收到簡訊、驗證碼，或是誤刪簡訊怎麼辦？

農遊券網站提供「線上申請驗證碼」，加速作業時間，讓大家能順利領取農遊券。

●抽中籤的簡訊通知會不會是詐騙？

「農遊券」本次提供的官方簡訊將透過下列門號發送，四組門號請認清，不是詐騙喔！0911-516775、0903-447775、0961-592575、0907-173075

●人人都可以領取農遊券嗎？

凡本國國民及領有居留證之非本國籍配偶皆可申請領取農遊券。

●農遊券可以代領嗎？可以代領幾份？

農業旅遊最適全家出遊，為便利長者、小孩以及無智慧型手機遊客，每支手機號碼除本人外，可再代為申請領取2人農遊券。

●農遊券如何使用？

農遊券合作業者之場域皆可使用。

每張農遊券可抵用額度為新臺幣250元整，遊客於合作業者場域消費結帳時，點選手機內之農遊券簡訊通知上之連結，輸入身分證或居留證號及簡訊通知上之驗證碼，即出現電子票券（二維條碼，QR-Code），出示供業者掃描，經業者確認即完成票券抵用。

消費金額如超過農遊券抵用金額，遊客需再補足差價。

●農遊券可以買什麼？

農遊券抵用項目包含合作業者營業場域內之門票、各項農業體驗（含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程）活動、農漁特產品或伴手等。

●農遊券可以在哪裡抵用？

本案相關活動內容及農遊券合作業者名單，陸續更新於【農遊券專區】。

●農遊券可以找零或退換貨嗎？

限一次抵用完畢，無法分次抵用，且不可兌換現金或找零。農遊券經合作業者掃描讀取完成消費抵用，只能換貨，無法退貨、退款。換貨商品金額倘小於原消費金額，恕不退款；換貨商品金額大於退貨金額，需補足差價。

●農遊券可以跨區使用嗎？還是必須跨縣市？

農遊券必須跨鄉鎮市區使用，以居住地為準。例如：登記時居住地填「台北市中正區」，可以到「台北市大同區」使用。

若有其他問題可週一至週日上班時間撥打「農遊券小組客服專線」：(07)975-2215。

(中時電子報)