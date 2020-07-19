高市28歲陳姓男子今（19）日清晨從KTV步出後，準備等計程車時，看了易姓男子一眼，引發對方不悅，不斷飆罵三字經，最後更拿出利器劃傷陳男右腹部後逃逸，陳男送醫包紮，所幸沒有大礙，警方正全力追緝在逃嫌犯。

今晨5時，前金區中華三路、六合二路口1家KTV外發生糾紛，KTV業者發現後立即通報警方到場，警方火速派遣快打部隊支援，但行凶的易姓男子已逃亡，留下受傷的陳姓男子，立即將他送往高市立大同醫院急救。

據悉，陳男徹夜K歌後，步出KTV等待計程車時，與旁邊的25歲易姓男子發生衝突。陳男當時看易男疑似酒後走路搖搖晃晃，還一度跌倒在地，瞄了對方一眼，就被易男嗆聲，陳男連忙說「歹勢，有話好好說」，但易姓男子仍不滿用身體衝撞對方。

當下兩方友人將兩人支開，易男便搭上小黃離去，但事後陳男發現腹部「涼涼的」，這才知道被易姓男子用利器劃傷右腹部，送往醫院治療，所幸沒有傷及內臟，僅為皮肉傷。警方已掌握嫌犯身分及搭乘的計程車車號，全力追查中，全案依傷害罪偵辦。

警方呼籲暴力不能解決事情，飲酒後更應保持冷靜，針對各項暴力等犯罪行為，除持續規畫深夜臨（路）檢、巡邏勤務，遇有街頭滋事案件，立即啟動快速打擊部隊強力壓制，民眾人身財產安全，不容有重大違法脫序行為發生，以有效確保轄區治安平穩，防止危害衝突擴大。

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(中時 )