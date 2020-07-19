嚴正嵐日前受訪談新劇與過世的爸爸對她的影響。（羅永銘攝）

嚴正嵐日前受訪談新劇與過世的爸爸對她的影響。（羅永銘攝）

嚴正嵐在華視台語劇集《老姑婆的古董老菜單》成功挑戰全台語演出，她接受專訪時表示，台語之於她，是既熟悉又陌生的語言，「那是爸爸生前很會講的語言，他和阿嬤平常都講台語。爸爸雖然是外省人，但台語講得非常好，他一直希望我台語也可以說得很好，還問過我可否唱台語歌！」這次她不僅演出台語劇集《老姑婆》，並演唱該劇台語主題曲〈思慕的人〉，還創作、演唱台語片尾曲〈滿星閃爍〉，「好像跟爸爸又有個連結的感覺，我完成了爸爸以前影響我、想要我做的事！」

嚴正嵐說，她會唱的幾首台語歌〈家後〉、〈花香〉、〈海波浪〉、「往事就是我的安慰〉，幾乎都是爸爸喜歡邀她一起對唱，她才慢慢學會的，自從爸爸2年前意外過世，她現在完全不能聽〈花香〉這首歌，「這首歌我只要聽一秒，就可以迅速掉眼淚」。她說爸爸唱歌走苦情路線，〈思慕的人〉也是他的拿手歌，「一開始跟媽媽說要唱這首歌時，一度勾起了媽媽的難過情緒」，錄唱完後她先讓媽媽搶先聽，結果媽媽給了「感情不夠」的評價，並悠悠地說：「還是妳爸爸唱得好，他唱得比較有感情！」

這次演台語劇又順勢唱了台語歌，嚴正嵐略帶感傷地說，過程中常會想著「如果爸爸還在就好了」，「以前我一寫完歌就會給爸媽先聽，如果爸爸還在，我演這部戲、唱台語歌，他一定可以幫我很多」。她在《老姑婆》劇中哭戲不少，坦言「爸爸」已變成她演哭戲的「撇步」、眼淚的開關，她曾對哭戲不太有自信，現在則已不再害怕，「拍難過的哭戲，我會想一些過去曾經很開心但已經觸不可及的事，把自己拉到難過的頻率，例如聽〈往事就是我的安慰〉這首歌，會想起這是爸爸和大伯的招牌歌，對我來說它就呈現家族逢年過節歡聚、但已經無法再重現的畫面」。

她覺得演員這工作就是可以把這些情緒生產成作品，外界看似苦，但其實也是幸運的地方，「可以排解心中的苦悶」。她不諱言喪父之痛就像是被覆蓋著的傷口，「每次打開時，傷口還是那麼大，沒有變小，但打開的次數已逐漸不再那麼頻繁，也就不再總是那麼難過了」。

16歲就被挖掘出道的她，3年前以《花甲男孩轉大人》的中性角色「方瑋琪」爆紅並入圍金鐘獎女主角獎，可惜之後似乎沒有銜接並延續熱度，她說當時是毅然決然想要做音樂，剛好也有發片計畫，因為自己是無法一心二用的人，為了想好好把音樂這件事做好，所以婉拒了一些戲劇邀約，「但冥冥之中也似有安排，推掉了戲約後，碰到爸爸過世，讓我有時間調整生活步伐」。

不過，當以對她來說難度很高的台語演完《老姑婆》後，她發現自己的腦容量與潛能已經大大升級、擴充，「我不會再要求自己不能一心二用，好像可以讓自己更逼近極限，激發更大的潛能」，所以最近她除了努力宣傳新戲，也即將進全新劇組拍攝短影集，並準備開始為新專輯寫歌，「音樂與戲劇會雙軌並行，因為這兩件事都對我很重要！」

(中時 )