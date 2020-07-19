據陸媒19日報導，大陸新疆維吾爾自治區衛生健康委同日發出最新通報，自18日12時至24時，新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）增加新冠肺炎確診病例13例以及新增無症狀感染者18例，所有病例均在烏魯木齊市，目前全部病例已進行集中醫學觀察。
新疆疫情近期出現反彈，截至7月18日24時，新疆（含兵團）累計確診病例達30例、無症狀感染者41例，病例均在烏魯木齊市發生，其餘有2705名密集接觸者正在接受醫學觀察。這是新疆相隔149天首度再有確診病例，首起病例於烏魯木齊15日出現。
烏魯木齊當地政府目前尚未追溯到傳染源頭，但已下令實施高度封閉管理，地鐵停駛、航班大減，商場和飯店關閉，所有社區採封閉管理，嚴控人員流動。
同樣面臨疫情反彈的香港，在昨日累計確診個案已經達1777宗，超出2003年SARS感染人數。也為因應接下來恐將更為嚴峻的疫情，香港理工大學學生會昨日發文指出，校方決定下學年第一學期除了必要的面授課，其餘所有課堂將改為線上學習。
(中時 )
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