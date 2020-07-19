邵雨薇的捧花，暗藏李明川、樊光耀20多年深厚情誼。（寬宏藝術提供）

邵雨薇舞台劇中的捧花，出自李明川巧手。（寬宏藝術提供）

由邵雨薇主演的表演工作坊舞台劇《昨夜星辰》正在全台巡演中，伊林娛樂旗下知名造型師李明川，也以「花藝」贊助他首度擔任舞台劇導演的大學同學樊光耀，在每場演出中，除了提供舞台上的花束，每一場謝幕時邵雨薇從台上丟給觀眾的漂亮捧花，都是出自他的巧手！李明川爆料，其實某幾場演出也有女主角邵雨薇親手紮的隱藏版捧花花束！

李明川說，樊光耀是他文化大學戲劇系的同班同學，畢業至今同學感情非常好，至今仍常常聯絡吃飯、開同學會，從知道好友第一次要當導演，同學群組就已經開始揪團，要集體買票去看戲支持，由於故事講的又是與感情、婚姻相關，因此樊光耀找上這兩年跨界玩花藝、成立「Blosssom Studio 曉·花事」工作室的他，希望幫忙製作每一場演出裡的捧花。

李明川表示，之前已經完成演出的台北場，有一場謝幕捧花是邵雨薇親手做的，「她是處女座，很要求比例，在配色、紮花上算是有天份，只是因為是第一次接觸花藝，難免手忙腳亂，本來是我帶著她要各做一束，結果她把我這份的花材也用光啦！」

他笑說看戲時自己也職業病發作，大半都在等待花的出現，邊看戲還邊監看花擺放的位置角度對不對，到了後台，仍繼續雞婆叮嚀邵雨薇該以什麼姿勢丟捧花，才會丟出漂亮的拋物線，「畢竟我們也是參加過無數婚禮、看過許多丟捧花橋段！」

對於和樊光耀是同班同學，他笑說「沒錯，雖然他看起來像我爸爸，而且我們大學演舞台劇，他就演我爸！」他爆料，當年大一開學第一天，看到一頭白髮的樊光耀，他還驚喜心想：「哇！原來電視上演的都是真的！真的有些老爺爺奶奶勤奮好學，雖然年紀很大了還是會來考大學，而且這個伯伯竟然還來念戲劇系，真的好勵志喔！」結果身為班代的他，整理全班資料時才發現：「原來樊光耀是我們班男生中年紀最小的！」

(中時 )