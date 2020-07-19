疫情解封後，酒店重新上門，酒客和女公關坐滿一桌，沒戴口罩，也很難到社交距離。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局19日凌晨三時，發現環中路上發生酒客衝突，警察噴辣椒水壓制，強調業者如無法預防滋事措施，將展開高強度高密度稽查。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局市政所所長謝俊雄19日表示，兩名客人泥醉狀態，雙人互嗆，產生口角，雙人不相識，過程沒有互毆，警方未來將持續高強度高密度的稽查。（盧金足攝）

警政署執行全國掃黑臨檢，絕不允許酒店、夜店治安事故，提醒執勤員警安全絕對重於績效。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局長楊源明18日帶隊在第六分局轄區執行全國性擴大臨檢，強調「只要有人心存僥倖，從事不法，定會給予迎頭痛擊」，昨晚11時40分在西屯區青海南街，查獲37歲張男涉嫌酒後駕車酒測值超標，依違反公共危險罪移送偵辦，此外19日凌晨3時環中路上發生酒客衝突，警察噴辣椒水壓制，警方重話業者如無法預防滋事措施，將重懲直到關門歇業為止。

警方大隊人馬威力掃盪，仍有KTV夜店因酒店喝茫暴衝突，警方調查，19日凌晨3時許，西屯區環中路上有酒客發生口角，起衝突的雙方分別為21劉男與另一名23歲林男，適附近台中市警第六分局守望警力發現，經制止不聽，為避免衍生進一步肢體衝突，迅速噴辣椒水，嚴正執法強勢壓，化解衝突場面，雙方情緒才穩定。

台中市警察局第六分局市政所所長謝俊雄19日表示，這兩名客人呈現泥醉狀態，雙人在場外互嗆，產生口角，雙人不相識，過程沒有互毆，警方到場制止，未來將持續高強度高密度的稽查。

警方呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

由於行政院長蘇貞昌點出中南部治安問題，劍指台中、台南、高雄等城市，台中執法上緊條，警政署督察室主任陳永利昨晚到台中督導擴大臨檢時表示，警政署執行全國掃黑臨檢，絕不允許酒店、夜店治安事故，提醒執勤員警安全絕對重於績效。

楊源明親自帶隊在第六分局轄區執行全國性擴大臨檢，針對近期發生數起酒店、夜店、舞廳治安事件，影響民眾治安觀感，警政署通令全國同步18日執行擴大臨檢威力掃蕩。

楊源明強調，各分局針對轄內舞廳、夜店、酒店、KTV及青少年經常聚集等易發生事故之場所，規畫強勢掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為，遏制不法分子蠢動。

警察局規畫「安城專案」積極掃蕩，針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢，強力檢肅黑道幫派、非法槍械及毒品案件，以澈底肅清暴力亂源，震懾不法，展現警方嚴正執法決心，以保障民眾安居樂業、提供優質生活環境。

楊源明強調，強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案，嚴正告誡業者要做好自主管理，並強化聚眾滋事預防措施，若無法有效配合約制，警方結合市府相關局、處力量採行聯合稽查等政干預手段及第三方警政作為，從嚴從重裁處，直到關門歇業為止。

疫情趨緩大解封，民眾出來消費休閒，但也成為治安的熱區，在蘇揆嚴力督導治安積效後，各地治安攸關警察烏砂帽，周六日展開全台大掃盪，警方向業者撂狠話，若無法阻止聚眾滋事，生意也別做了！

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(中時 )