關於健保費率是否調漲一事，行政院發言人丁怡銘今表示，政府持續思考如何讓健保制度更完整健全，但目前尚未討論費率的調整。

丁怡銘說，每年11月，健保會都會根據蒐集的各面向資訊就健保費的調整，進行整體評估。

但由於國際間仍陸續爆發第二波新冠肺炎疫情，丁怡銘表示，台灣許多產業仍然受到衝擊，現在離11月也還有很長時間，政府會持續就財源面與支出面做各種資訊匯集，並綜合考量。

(中時 )