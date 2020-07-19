「雷比兔」運動公司謝姓負責人，2016年受台灣鐵人三項協會委託辦理鐵人三項運動賽事時，竟將剩餘款項253萬多元，挪為私用。台北地院因謝男認罪，先返還63萬元給三鐵協會獲和解，依背信罪判謝男徒刑1年6月，緩刑4年，命謝須將餘款190萬多元，按月分19期償還三鐵協會。

判決指出，謝男於2016年6月24日，代表雷比兔公司與社團法人台灣鐵人三項運動發展協會簽約，由鐵人三項協會委託雷比兔公司代收相關運動賽事、訓練課程之報名款項後，雷比兔公司再將扣除委託費用後之剩餘數額，陸續匯還鐵人三項協會帳戶。

但謝男自2016年6月24日起至2017年4月止，扣除委託費用後之剩餘款項為1018萬4579元，僅於2016年11月至2017年10月，陸續匯款765萬572元至鐵人三項協會帳戶。

其餘253萬4007元則被謝男挪為私用，後因鐵人三項協會屢次催促匯款，謝均推拖，且謝於2017年11月間一度失去聯絡，鐵人三項協會遂報警偵辦。

(中時 )