歌手謝和弦才因與混血辣妻Keanna婚變，雙方幾乎撕破臉而登上新聞版面，謝和弦近日更語出驚人自爆一夜情，還PO出多張和外國女子的親密合照，不過照片卻驚見女星陳芳語（Kimberley），而無端被捲入風波的陳芳語，今深夜則爆氣對話紀錄，還原真相。

謝和弦日前在臉書PO多張與外國女子合照，並自豪透露有女生主動來搭訕「有些相處後 就到我家過夜了」，照片卻驚見陳芳語，發文一出引發熱議，被捲入風波的陳芳語，今深夜則發文開酸「哥約不到我 只能發7年前的照片」。

同時，陳芳語也曝光與謝和弦的去年對話，只見謝和弦傳訊息「晚上見」，還貼上愛心符號，不過陳芳語已讀不回，而過了4個月後，謝和弦則再傳訊「這幾天有同場，有緣再見」，最後同樣貼上愛心圖案，但仍遭陳芳語已讀不回。

陳芳語公開對話截圖並寫下「You wish.（你想得美）」，同時，她遭網友留言酸「好亂」，陳芳語也不滿回嗆「根本沒有 講話小心一點」，而目前謝和弦則已把該發文刪除。

(中時電子報)