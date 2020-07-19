立院臨時會17日進行監院人事同意權投票，陳菊拿下65票過半，成監察院長兼國家人權委員會主委。但在過程中，國民黨立委投票不成發動水球攻勢，民進黨立委上前阻止，雙方在漫天水花中發生拉扯衝突。前國民黨立委陳學聖對此提出四個「不懂？！」並認為若只是要讓陳菊難堪過關，國民黨黨團算是達標了，但若真不想給陳菊過，國民黨要再精進。

陳學聖在臉書指出，17日在立法院為陳菊的肢體衝突，已算近年較激烈的一場，雙方都有人馬掛彩，照理不該再說些什麼，但他想了兩天，有些疑問還是要說說，就算給國民黨黨團未來攻防精進參考。

首先，陳學聖質疑，為什麼國民黨前幾天要先霸佔主席台，弄到兵老師疲，結果週四被清場後，等到週五真正決戰日，民進黨早早就來佔據主席台。國民黨反而姍姍來遲，理由是，大家過去幾天太累，讓大家好好休息一下，養精蓄銳，這太反常了。他說既然人少，守不住主席台，乾脆就用盡所有的力量，拚決戰點，為什麼正好反其道而行？上屆就已如此，為何這屆還沿用錯誤的策略。「不懂？！」

此外，他說民進黨上屆就已經有過分黨排隊領票，分黨投不同票櫃的戰術，以防國民黨破壞投票。為什麼週五投票時，還會漏掉一個票櫃，讓民進黨可以躲在立法院電話間投票，難道國民黨黨團事先沒有想到？「不懂？！」第三，陳學聖表示，當天開票時，看到國民黨又再丟水球，希望阻礙主席開票。既然這是國民黨的策略，應該很秘密，「為什麼民進黨委員，有不少已早早穿起雨衣」，為什麼他們會先知道，情報工作可以作那麼好，國民黨卻不知道他們要偷藏一個票櫃？「不懂？！」

最後，陳學聖說既然算準民進黨不敢用表決器投票，一定要用選票行使同意權，從領票到投票，有很多方式可以「弄髒」選票。有人說為什麼要用水球，乾脆就用「墨汁」就好。一樣不會傷人，只是會很「難看」，很髒，很多人衣服、臉都會弄髒，選票也會弄髒。選票髒了，不是就無法開票，這有效的好方法，為什麼不用？「不懂？」

陳學聖總結，若只是要讓陳菊難堪過關，國民黨黨團算是達標了。但若真不想給陳菊過，國民黨真的還要再精進一下。民進黨已經一黨獨大，無法無天，國民黨要抗爭，就不能想太多，更不能不好意思。

(中時電子報)