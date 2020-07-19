底特律老虎隊34歲老將齊瑪曼（Jordan Zimmermann）右前臂拉傷，球隊宣布將他放入45天傷兵名單，先發輪值有了空缺。雖然可遞補先發的人選還有數名，不過對台灣投手江少慶而言，機會多少也增加了一些。

老虎隊總教練賈登海爾表示，齊瑪曼不需要動手術，應可在這個縮水球季結束前歸隊，不過這也意味他將缺席大多數比賽。今年是齊瑪曼與老虎隊5年合約的最後一年，去年其戰績1勝13敗、自責分率6.91，在老虎隊的戰績25勝41敗、自責分率5.61。他在國民隊時期曾經單季19勝（2013年），生涯累計也接近百勝（95勝）了。

外界評估老虎隊先發輪值人選有：博依德，去年9勝12敗、自責分率4.56。騰布爾，去年3勝17敗、自責分率4.61。諾瓦，去年在白襪隊11勝12敗、自責分率4.72。諾里斯，他因確診新冠肺炎，必須連續2次檢測呈陰性反應才能歸隊。

此外，2016年美聯新人王富默去年動過韌帶重建手術，目前已準備歸隊；還有左投手亞歷山大、2018年選秀狀元麥茲，均可列入考慮。江少慶目前被評估為牛棚投手，再看有無機會轉任先發。

(中時 )