就算NBA本季復賽還沒開打，湖人「魔獸」霍華仍有辦法把對手惹毛！霍華近日接受視訊訪問，徹底痛批七六人中鋒恩比德愛假摔，每次對上恩比德都很想把他掐死，卻沒忘記繼續痛罵NBA匿名舉報熱線，原因還是他被舉報沒戴口罩。

「每次跟恩比德比賽，都會讓你有這種感覺，那就是上去掐死他，因為他假摔次數太多了，」霍華帶著嘲諷意味表示，「恩比德跟歐尼爾不一樣，歐尼爾在球場上花招很多，也擅長欺騙對手，但他仍然是有史以來球場上最具統治力的中鋒。」

其實霍華生涯遭遇恩比德的比賽場次並不多，至今兩人才在場上碰頭4次，兩人總共發生37次犯規，不過恩比德場均可以拿到20分，霍華只有12分，難怪霍華會看恩比德如此不爽，可惜兩人在復賽應無交手機會，除非兩隊闖進決賽。

霍華最後痛罵匿名舉報熱線根本毫無意義，因為復賽最大意義仍在爭取黑人平權，「很多家庭都在哀悼，然而現在討論焦點卻是誰沒戴口罩，大家都在匿名舉報，別忘記我們為何來這裡，我們必須好好利用這個平台，努力替人們發聲。」

(中時 )