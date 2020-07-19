奇異空間內，混沌法準凝體聚形，竟是虛無本源真身。擁有自我意識的半部法準，引發諸神關注，死國之神、無間閻神、八歧邪神同時來到！竟意外喚醒破壞神厄禍，諸神惡夢再現，虛無不願任人宰割，無奈一眨眼，便遭破壞神一掌貫體，徹底吸收！

玉龍居內，同室操戈，眼見寄塵寰受招重創，西窗月、玉龍隱士衝突更甚！一者怒，一者狂，雙方浩勁頻催，忘我交兵，渾不覺鮮血已濺紅滿身！然焚天戰意，未見止休，兩人傷越重，式越沉，但聞一聲高喝，極招動盪，竟見鳴珂秀戟雄勢難收，貫穿玉龍之身！

魚日岩上，龐蒼遠孤注一擲，以補心玦為籌碼，約談向南宮，欲在七日後舉辦公審，要以過往真相，為浮逃人平反、為七郡開闢全新未來！向南宮凜然無懼，乃因其心昭昭，不容汙衊！七日之期迫在眉睫，龐蒼遠握有何種證據，能否一夕反轉局面？向南宮與浮逃人的恩怨，又究竟孰是孰非？欲知詳情，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂天越》第17章：看不透的輸家；第18章：亂世墨禍。

(中時 )