英國媒體18日報導，英國政府曾私下告訴總部設於廣東深圳的大陸科技巨企華為，該國禁止對方參與當地5G網絡建設，部分原因是受到美國壓力。據報導，英國政府發言人重申，有關決定是基於技術分析。而華為則拒絕評論與英方官員的會談內容。

《觀察家報》提到，英國官員在會談中給予華為一個印象是，若美國總統川普未能連任，以及華府放寬對華為的政策時，那麼英方或會重新檢視讓華為參與5G網絡建設的決定。

對於川普指是他令英國首相約翰遜封殺華為，大陸則同時指摘英方屈服華府的要求，英國堅稱作出有關決定是基於國家網絡安全中心（NCSC）的技術評估。報道續指，華為一些高層希望英方重新考慮，顯示雙方曾私下會談。

自英國宣布分兩階段禁用華為的5G網絡設備後，《日經新聞》報道指，英國官員上周四（16日）會見日方代表，包括日本的國家安全部門和國家事故準備和網絡安全戰略中心，尋求合作機會。報道指，英方指日本科技公司日本電氣（NEC）和富士通（Fujitsu）或能代替華為成為供應商，冀望日方支持以提升相關技術及成本效益。

另外，英國預期日企能夠與瑞典的愛立信及芬蘭的諾基亞等電訊公司競爭，以開發適合英國採用的低成本產品。目前華為、愛立信和諾基亞控制全球近80％的5G基站市場，NEC和富士通不到1％。

(中時 )