苗栗縣警局18日執行全國性擴大臨檢專案，165名警力強力掃盪特種場所，一夜查獲15案。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局18日執行全國性擴大臨檢專案，165名警力強力掃盪特種場所，一夜查獲15案。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局長翁群能主持苗栗分局勤前教育。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

暑假開始了，苗栗縣警局為避免青少年流連治安顧慮場所，淪為有心人士引誘而犯罪，結合內政部警政署「全國性擴大臨檢專案」，18日展開密集性掃蕩臨檢，針對轄內舞廳、酒店、KTV及青少年經常聚集等，曾發生及易發生事故之場所加強取締掃蕩，防制暴力事件，展現警察打擊犯罪的決心。

苗栗縣警察局於昨日晚間9時啟動專案勤務，各分局合計動員165名警力，針對40處轄內易滋事場所進行取締、檢肅、查緝任務，並同時於臨檢場所周遭路段實施封鎖式路檢。

苗栗縣警察局局長翁群能親自主持苗栗分局勤前教育，並指示2位副局長、主任祕書及督察長，分別至其他4個分局主持勤前教育及實施現地督導，局長翁群能率隊視察苗栗市轄內KTV。

苗栗縣警察局長翁群能指出，這次擴大臨檢加強掃蕩勤務，查獲毒品案4件4人（海洛因1.9公克、安非他命7.61公克）、公共危險案6件6人、通緝犯1件1人、詐欺案1件1人、逃逸外勞1件1人、無故侵入住宅1件1人及違反菸害防治法1件1人。

翁群能表示，掃蕩暴力是國家目前重要政策，此次特別針對轄區各人潮聚集、易滋事場所實施威力掃蕩，期讓苗栗縣民遠離暴力，未來將持續不定期規畫實施，全面打擊暴力、毒品、槍枝與詐欺等犯罪，以淨化苗栗縣治安。

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(中時 )