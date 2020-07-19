國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁19日上午偕同黨主席江啟臣到柴山健行，上山前大呼口號，展現強大信心。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁19日上午偕同黨主席江啟臣爬柴山，希望可以登高望遠、勇往直前，對於前高雄市長韓國瑜先前允諾協助李眉蓁輔選，江啟臣表示，國民黨會團結一心，反酸民進黨運用國家資源，是另類國家隊。

媒體提問江啟臣對韓國瑜承諾為李眉蓁輔選的看法，江啟臣表示，黨內所有同志願意幫忙李眉蓁，當然100％歡迎，且已經陸續安排當中，大家同心協力就是要守護高雄，至於對手從罷免開始到現在補選，民進黨一直都是啟動國家資源，也算是另類的國家隊。

針對李眉蓁之前將媽祖講成佛祖一事，李眉蓁澄清，無論是媽祖或佛祖，她相信都會保佑，但把2個問題連在一起斷章取義醜化她真的太過分，她覺得民進黨除了會醜化對手，不知道還可以用什麼方式還選舉，她也呼籲對手，大家日後好相見，希望現在能留1個情份。

對於18日晚上李眉蓁與北市黨籍議員到瑞豐夜市使用三倍券，李眉蓁表示，想說台北這麼多議員特地南下陪她，就去試試看三倍券的用法，他們也試了500元面值的三倍券，有的商家可以找零，有的不能找零，有的店家要求1次用完，但小吃店1次要買500元，量是蠻大的。

(中時 )