西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)長年被視為紅土之王，但他生平最精彩的一戰不是在紅土而是在草地。2008年溫布頓，納達爾在決賽以五盤打敗草地戰神費德勒(Roger Federer)而讓那一戰成為永遠經典。

2020年7月，溫網因新冠疫情取消，納達爾接受西語媒體Movistar+訪問，回憶2008年他帶著腿傷上陣，慘烈的戰況仍歷歷在目。「我的雙腳從開賽就失去知覺(打了麻醉)，我必須藉此撐起我的雙腿，更糟的是麻醉藥無法持續太久。」當時賽前碰到下雨延遲35分鐘，中途又多次停頓，消耗了麻醉藥力作用的時間。

納達爾以6-4、6-4、6-7、6-7、9-7獲勝，比賽因雨從當地下午2點打到晚上9點。前不久的法網決賽，納達爾以才以直落三痛宰費德勒，讓他全場僅得4分，第3盤還賞了費德勒6-0。一般認為費德勒會在溫網全力復仇，但納達爾極為頑強，費德勒雖打出逆轉氣勢，但納達爾全場只被破發1次而已。

決勝盤天色暗下來，鷹眼失去作用，兩人打到7-7，裁判打算在8-8時喊停，結果納達爾連拿兩分獲勝。一般賽後開趴都是香檳灌到飽來慶祝，納達爾卻選擇跟教練大吃冰淇淋。自1980年老球王柏格(Bjorn Borg)以來，納達爾是首位同年拿到法網與溫網的男網選手。

隔年溫網加建活動式屋頂，大雨中的決賽也成為絕響。直到11年後的2019年，費納二人才在溫網準決賽再度碰頭，費德勒這次卯足全力擊退納達爾，並表示那是他「生涯最滿足的比賽之一」。

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(中時電子報)