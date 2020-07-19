「太和之初」傳達其人生體悟的作品散發著寧靜的力量，帶者觀展者的心也走入平衡、安寧的境界。（主辦單位提供／陳世宗台中傳真）

港區藝術中心主任徐佩鈴（右）邀請大家可以來趟報復性藝文之旅，展出內容足以滿足受疫情壓抑無法安心看展後的報復之樂。（主辦單位提供／陳世宗台中傳真）

推廣繪本、偶戲超過20年的台東大學美術產業學系副教授卓淑敏，返鄉舉辦個展「太和之初」18日起至8月9日止在港區藝術中心掬月廳展出；傳達其人生體悟的作品散發著寧靜的力量，帶者觀展者的心也走入平衡、安寧的境界。

卓淑敏1999年與鄭嘉音、曾麗真、李筆美共同創辦無獨有偶工作室劇團，致力於嚐試各式各樣的素材，研發新的偶戲型態；增加國內偶戲學習資源及管道，至今仍是許多大小朋友最喜歡的劇團之一。

英國留學歸國後在2008年到台東大學任教並致力創作，雖辦過多次個展，然在自己的家鄉卻緣慳一面，沒有機緣與鄉親分享自己的創作喜悅與心得。

卓淑敏說，2019以「太和之初」為題，思索生命的源頭，創作40件作品與台中鄉親分享她的她對生命的體會。透過壓克力顏料和墨於混亂與和諧之間，展現其探究生命的心路歷程，宛如在亙古的時空中之天與人的對話。

卓淑敏表示，創作這一系列作品是一條洗滌心靈的過程，剝開內心與天地間的格柵，讓她得窺太和之堂奧，終於找回屬於內心的色彩。

卓淑敏對老子《道德經》所提：「萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。」深有感觸，從宇宙星體到人，人是一個小宇宙，天是一個大宇宙，二者之間，一連串激盪、衝突、矛盾、悲愴、喜悅到平衡的過程中，來來回回，沉思靜默。「平衡」是宇宙穩定運行的鐵則，亦是人生不變的真理，理解了這一個道理，得失之間自能處之泰然。

「繪畫是與自己對話的過程」，卓淑敏向來賓解說創作過程時淡淡的說了這麼一句，對照她的作品，卻能引起深層回響。來賓謝宜熹表示，從作品就可以感受到卓老師對生命是深有體悟之人，黑白、明亮與線條之間；看似對立卻又有一種穩定的平衡感，可以讓她的心自然安定下來。

「太和之初」展出至8月9日止，港區藝術中心主任徐佩鈴邀請大家可以來趟報復性藝文之旅，除了可以讓人心靈安寧的太和之初，已邁入第20個年頭的臺灣美術新貌展也是精彩萬分，港區藝術中心各展場的展出內容足以滿足受疫情壓抑無法安心看展後的報復之樂。

(中時 )