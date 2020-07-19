靜宜配合國家2030年的雙語國家政策，「寰宇外語教育學程」培育未來12年國教的雙語師資，學生也可申請修習中等或小學教育學程，順利成為具教師證的專業英語老師。（陳世宗攝）

「寰宇外語教育學程」的師培課程率先以108課綱為架構，導入聯合國永續發展目標(SDGs)，將英文教學及世界重要的海洋危機等相關議題融入桌遊中。（陳世宗攝）

靜宜大學「寰宇外語教育學程」以培育英語、華語師資、文教管理及經貿與外交等專才為目標，就業出路廣！配合國家2030年的雙語國家政策，該學程不僅培育未來12年國教的雙語師資，學生也可申請修習中等或小學教育學程，成績排名前20名，可獲教育學程學分費減半優惠，順利成為具教師證的專業英語老師。

「寰宇外語教育學程」主任陳怡伶表示，「寰宇外語教育學程」重視外語、教育、科技、文化及管理等5大面向的跨領域統整學習，規劃「學校教育」與「企業教育」兩大學群，以培養第二專長，符合就業市場所需。另一特色是提供「華語教學課程」，不僅有海內外實習或見習的機會，也能以流利的英文到海外教授華語。

陳怡伶說，「學校教育」主推數位化及跨領域教學，學生透過實作經驗，提升英語教材教法及多媒體輔助英語教學的實務經驗。比較特別的是，該學程的師培課程率先以108課綱為架構，導入聯合國永續發展目標(SDGs)，將英文教學及世界重要的海洋危機等相關議題融入桌遊中，以創新方式，讓學生具備扎實的英語力及國際力，畢業後接軌國內外職場！

「企業教育」相關課程的內容，以服務一般企業與文教產業為優先，協助私校、補校等人力資源的教育訓練課程。為強化學生的英語授課能力及國際教育視野，該學程積極籌劃推動專業的「國際教師文憑組織學程(簡稱IB學程)」，學生若取得「國際文憑教師證照」，即可到全球5000多所IB學校任教。

陳怡伶強調，「寰宇外語教育學程」也強調學生選課、留學與就業輔導，畢業前至少出國交換留學，或在國內外企業與文教機構實習一學期；學生能擴展國際視野及職場實務經驗，畢業即可接軌海內外跨國企業、文教事業等。

(中時 )