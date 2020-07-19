台北市天母忠誠路二段今天（19日）清晨5時，發生一起轎車自撞車禍，一台黑色轎車疑似高速失控，先撞路邊人行道花圃，再彈飛中央分隔島，車頭直直撞上路樹，車上2男2女一度受困，幸好救出後都無大礙。21歲年輕女駕駛，酒測值高達0.46，警將依公共危險罪進行偵辦。

據了解，穿著細肩帶的21歲洪姓女駕駛，與友人徹夜狂歡飲酒，竟還開車載著3名友人上路。據ETtoday報導，洪女開的黑色Nissan 轎車，由南往北行經士林區忠誠路二段，在天母新光三越前高速失控，先擦撞到路旁人行道花圃，再彈飛衝向路中分隔島，車頭正中路樹後才停下。

高速撞擊下，轎車車頭變形、擋風玻璃碎裂，車內安全氣囊爆開，車上4名年輕男女，張男（20歲）、許男（20歲）、黃女（21歲）就醫救治後均無大礙。

有目擊民眾表示，黑色轎車車速極快，可能破百。警方到醫院調查，對洪女進行酒測後發現其酒測值高達0.46，全案將依公共危險罪進行偵辦，同時也對3名乘客開出連坐罰單。

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(中時電子報)