台中市1名張姓男子（25歲）與許姓男子（30歲）今日凌晨3時許，在公園路與光大街口發生糾紛，張男竟抽出武士刀，劃傷對方手臂。一旁正在執行勤務的員警見狀立即上前壓制，並將張男帶回；據了解，張男和許男透過網路遊戲認識，但日前發生糾紛，相約談判，沒想到卻變成流血衝突，而遭劃傷的許男經送醫治療，所幸並無大礙。

警方表示，今日凌晨3時50分，員警在公園路、光大街口執行守望勤務，突然發現有兩部自小客車行跡可疑，正準備攔下盤查之際，張男突然手持黑色武士刀下車，對著另輛車大聲咆哮；而這時該自小客車走下3人，雙方在路口對嗆，氣氛火爆，張男遭激怒後持刀狂揮，過程中劃傷許男手臂。

現場員警見狀，立即上前壓制雙方，並將受傷的許男送往醫院治療，所幸沒有生命危險；而揮刀的張男、及現場關係人，全都帶回所內釐清案情。

警方初步調查，張男與許男透過網路遊戲「俠盜獵車手」認識，但卻在遊戲中發生口角糾紛，遂相約在便利商店前談判，豈料一言不合兩派人馬互嗆，發生濺血場面。

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(中時電子報)