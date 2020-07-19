在大陸投資復甦，穩投資政策引導下，房地產市場上半年的開發投資量也持續回溫，尤其，沿海城市的投資力度較強。

具體來看，數據顯示，2020年上半年，大陸房地產開發投資6兆2780億元（人民幣，下同），年增率為1.9％；另外，在6月，大陸房地產開發景氣指數為99.85，比5月提高0.50點。數據跡象顯示，大陸房地產開發投資持續在加大。

諸葛找房數據研究中心高級分析師王小嬙指出，3月起，疫情好轉，企業復工復產，房地產供應端受到政策利好，整體貨幣環境寬鬆，市場積壓需求逐步釋放，土地市場火爆，核心城市優質地塊頻出，房企投資信心足；整體而言，大部分省開發投資增速超全大陸水平。

就各省情況來看，廣東、江蘇、浙江房地產開發投資金額居前三，投資額均超5000億元；其中，廣東投資7433.89億元占據榜首位置，江蘇、浙江投資分別為6277.38億元、5308.84億元，位列二、三名。

值得注意的是，據統計，2016年至2020年，粵、蘇、浙三地一直穩坐房地產開發上半年投資榜前三「寶座」，廣東連續5年第一。在2014至2015年，房地產開發投資額榜首是江蘇，足以顯示房地產開發投資競爭激烈。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，東部沿海像廣東、江蘇，浙江開發投資表現不錯，繼續扮演了領頭羊角色。

嚴躍進進一步說，房地產開發投資額與其經濟發展狀況、房地產發展規模等有關。雖然廣東、江蘇、浙江行政面積不是很大，但是房地產開發總規模面積比較大；這些地方相對來說開發投資衡量的價格較高，使得最後開發投資絕對規模比較大。

(旺報 )