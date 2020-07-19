台南市即將於2024年迎來建城400年，台南市長黃偉哲近日拜訪國立故宮博物院院長吳密察，力邀出任台南城市400年文化展總召集人。吳密察出身台南北門，基於故鄉深厚情感，慨然應允，並稱「台南歷史大事就是台灣國家大事。」

吳密察表示，2024年是台南城市發展400周年，台南作為台灣古都及首座城市，對台南及台灣都是非常重要的一年，身為台灣歷史學者又身為台南人，非常樂意盡一份心力。

黃偉哲則說，故宮博物院是世界知名頂級博物館，其藏品之豐，展出文物僅為70萬件館藏的一小部分；台南市能與如此世界級博物館合作，並邀請吳院長擔任文化展總召集人，讓市府籌辦2024年文化大展更具信心。

據了解，未來將打造台南市立圖書館新總館成5G文化展覽示範場域，故宮近期也與文化局密切合作，將於年底新總圖開幕時策畫「新媒體數位藝術教育展」，展出包括故宮知名館藏「龍藏經」的互動沉浸劇場、「南懷仁的坤輿世界」AR裝置，及清代中葉大型古帆船為主題的「同安‧潮」新媒體藝術展。

(中時 )