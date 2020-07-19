看卡通也可以學閩南語！教育部與文化部共同出資，替4部動畫（如「櫻桃小丸子」）共112集，配上閩南語音及製作閩南語字幕，供民眾自學或親子共學使用，提升全民學習閩南語的興趣。這4部閩南語動畫中，有2部是台灣原創卡通。

本次製作的卡通動畫包括：「櫻桃小丸子」（14集）、「少年阿貝GO！GO！小芝麻」（22集）、「卡滋幫」（34集）以及「九藏喵窩」（42集）。前2部是大眾很熟悉的日本卡通，後2部是台灣原創卡通，教育部希望在推廣閩南語文之際，也鼓勵推展本土動畫產業。

尤其台灣原創卡通「九藏喵窩」，今年也在日本播放，是台灣第一支打入日本市場的動畫。這些卡通動畫不僅貼近日常生活，適合國民中小學學生學習，故事內容更以家庭及學校日常生活為主軸，是許多人童年的共同回憶，容易引起大家的共鳴。

教育部表示，這些卡通動畫光碟已陸續配送至全國公立國民中小學及直轄市政府、縣（市）政府教育局（處），作為推廣閩南語言的學習資源。

民眾若想觀看相關影片，可至「教育部閩南語動畫網」查看。如有任何問題亦可電洽承辦單位國立臺中教育大學，電話(04)2218-3915；服務信箱：[email protected]。

教育部終身教育司科長殷家婷表示，會選這4部卡通作為閩南語教材，主要是考量市場受歡迎程度、版權取得及鼓勵本土動畫等因素，像「櫻桃小丸子」是大家都非常熟悉的卡通，配上閩南語語音及字幕後，應該會吸引很多人觀看。

殷家婷說，這次將動畫配上閩南語語音及文字，主要是委託台中教育大學進行，他們有台灣語文學系，有相關人才，在配音及上字幕時，也一再要求正確性及標準性，希望提供一個情境，讓民眾全家人一起看，阿公阿嬤也可以藉此機會教孫子說閩南語。

(中時 )