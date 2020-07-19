科學家在印尼爪哇島西海岸的印度洋海底發現了新品種的海蟑螂，這種海蟑螂身長可達50公分，是目前科學界所知的第2大等足目生物。

科學家在印尼爪哇島西海岸的印度洋海底發現了新品種的海蟑螂，這種海蟑螂身長可達50公分，是目前科學界所知的第2大等足目生物。

科學家在印尼爪哇島西海岸的印度洋海底發現了新品種的海蟑螂，這種海蟑螂身長可達50公分，是目前科學界所知的第2大等足目生物。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，新加坡國立大學（National University of Singapore）及印尼國家科學院（Indonesian Institute of Sciences）組成的研究團隊，7月初在科學期刊ZooKeys刊登研究成果，指出2018年在印尼西爪哇萬丹省（Banten）岸邊的印度洋海床進行深海調查時，撈出了一隻14隻腳的新品種巨型海蟑螂，這種海蟑螂的頭部及複眼像極了星際大戰電影裡的黑武士，目前研究團隊已將牠命名為「Bathynomus raksasa」。

這種海蟑螂是一種屬於大王具足蟲屬（giant isopod）的生物，一般等足目（isopod）生物體型約33公分長，不過由於缺乏獵食者以及生活在寒冷的深海中，Bathynomus raksasa最長可長到50公分，是科學界目前所知第2大型的等足目生物，體型僅次於「Bathynomus giganteus」。

這類海蟑螂主要住在深海海床，以沉在海底的海洋生物屍體為主食，不過就像蟑螂一樣，牠們就算不吃，也能存活很長一段時間。牠們的外型即便和陸地上的蟑螂和潮蟲（woodlice）類似，不過實際上牠們和蝦、蟹等海洋生物關係較近。

印尼國家科學院研究員拉馬迪（Cahyo Rahmadi）表示，發現新品種生物對於動物分類學而言是相當大的成就，尤其是新品種生物的體型，甚至是對當地生態系統而言，都相當重要。他說，印尼海底發現新品種海蟑螂，代表科學家仍未充分了解印尼的生物多樣性。

印尼與新加坡的研究人員於去年在爪哇西海岸深海進行為期2周的深海調查，一共探索63處地區，調查期間，團隊主要在800公尺深的海床撈捕生物樣本，研究人員一共蒐集了約1.2萬個海洋生物，包含蟹類、水母、魚、軟體動物、海綿、海星、蝦類等生物，種類涵蓋800多種，當中12種目前還未正式分門別類，其中最深的是在水下2,100公尺深海底發掘。

(中時電子報)