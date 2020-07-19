網友留言。（摘自中時電子報臉書）

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，雖韓國瑜稱要休息一下，但其未來動向還是備受關注。日前，有民眾目擊到韓國瑜現身在高鐵站，韓粉得知消息，感性向韓告白，「我一生追隨的政治領袖！我們想念您了，保重」！

韓國瑜被罷免後，外界都相當關注他的未來動向，而他也在臉書向大家宣布，自己是一個直接坦蕩的人，從以前到現在，只要有任何動向或想法，一定會親自向大家報告，而非藉由任何管道放出消息，懇請外界不需多做揣測，耗費媒體資源，期盼大家能將寶貴的資源與力量放在關心弱勢族群生活、下一代的教育、以及疫情後台灣的振興方面，這才是台灣社會最必須被正視的一塊。

然而，他離開高雄的第36天，則是被民眾目擊現身高鐵雲林站，據《三立新聞網》報導，當時韓的身旁有女兒韓冰和兒子韓天陪同。一看到韓國瑜現身消息，許多韓粉都在臉書《中時電子報》粉專下留言表示，「永遠支持韓國瑜！」、「我一生追隨的政治領袖！我們想念您了，保重」、「看到韓市長真是開心，我們一直都在」、「支持國瑜」、「韓國瑜是我心中永遠的高雄市長」。

(中時電子報)