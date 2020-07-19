◎金山衝浪！衝一波夏海趣

擁有絕佳半月型地形的金山海灣，除了知名地標燭臺雙嶼、金山老街吸引遊客造訪，也發展出獨木舟、衝浪等水上活動，變身成為北海岸最Chill的玩樂據點。

◎深澳海游！地表最美X與象悠遊祕境

東北角擁有豐富的海蝕地形，沿著青春山海線台2線濱海公路無限延伸，眺望一望無際的海岸線，別錯過被列為台灣36處秘境之一的象鼻岩，還可體驗獨木舟和浮潛。

◎貢寮戲水！沙灘、比基尼、嘗海鮮

福隆海水浴場除了綿延的沙灘，流速平穩的雙溪河穿越其間，海岸景緻美麗，海域還可體驗SUP和風浪板設施，相當適合親子同遊。

◎淡海輕軌！搭輕軌、騎馬賞絕美夕陽

淡海輕軌是北台灣第一條輕軌路線，從淡水紅樹林一路到淡海新市鎮，全線11座車站都設有為輕軌量身訂做的幾米裝置藝術，最適合打卡。

◎海岸夜遊！金包里號雙層巴士漫遊新北

今年無法在歐洲搭雙層巴士也沒關係，新北的「金包里號」行程，一網打盡萬里、金山、石門等超過10個景點。

◎雙灣追風！GoShare浪漫追風趣

新北市府近年積極鼓勵民眾進行低碳環保的旅遊，鼓勵民眾透過步行、自行車、電動機車等交通工具，進行低碳環保的旅遊，已在青春山海線上完成11處GoShare DOTS定點借還站。

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(中時電子報)