娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。

三峽大壩接近潰堤邊緣，讓黃安相當擔憂。（圖／黃安微博）

格蘭今原驚傳不幸病逝。（圖／達志影像）

(中時電子報)