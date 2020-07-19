娛樂周報》三浦春馬驟逝 張清芳離婚理由曝光 楊冪鬆口潛規則 李玟親回婚變 11:132020/07/19 中時電子報 周郁蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三浦春馬驟逝；張清芳離婚真正理由曝光。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。 719 三浦春馬室友曝他私下真實面 因公司這句話爆哭網嘆「活得不開心」 719 謝和弦曝一夜情照驚見陳芳語！她氣炸曝對話紀錄 還原當晚真相 718 她出道前是律師！真空上陣床戰梁朝偉傳惹怒劉嘉玲 閃嫁印度尪 718 三浦春馬10年前給自己一封信 他一看手抖不停 717 楊冪被問「有無接受潛規則暗示」 回應讓人大吃一驚 三峽大壩接近潰堤邊緣，讓黃安相當擔憂。（圖／黃安微博） 717 三峽大壩恐潰堤釀巨災 黃安心急竟高喊「這四個字」 716 李芳雯不婚不生！昔熱戀李㼈「1年床戰400次」慶分手再睡1晚 716 陳鎮川首次與老公雙親用餐 對方「一句話」讓他當場淚崩 715 翁虹51歲辣曬深溝美乳 羞曝小3歲老公「每日要求」 715非協議離婚！張清芳「分到16億財產」 真正離婚理由曝光 格蘭今原驚傳不幸病逝。（圖／達志影像） 《流言終結者》日裔主持人驟逝 不敵腦動脈瘤享年49歲 714 李玟驚爆9年豪門婚變 親姊回應藏玄機 713 梁文音斷4年婚有內幕？網爆「搞小王逼前夫道歉」回應了 713 約翰屈伏塔11年前才經喪子痛...愛妻對抗乳癌2年過世 享年57歲 (中時電子報) #娛樂周報 #娛樂圈 #娛樂新聞 #三浦春馬 #張清芳 #離婚 #楊冪 #淺規則 #李玟 #婚變 也許您會感興趣 推薦閱讀 三浦春馬驚傳住處輕生 「衣櫃找到遺體」並留有遺書 14:262020/07/18 娛樂 三浦春馬來台最後身影曝光 拋偶像包袱導演大讚：認真有想法 15:502020/07/18 娛樂 三浦春馬訪台搞笑模仿泛舟哥 曾曝「人生願望」成永遠遺憾 16:002020/07/18 娛樂 三浦春馬來台5次宣傳人氣高 黃子佼憶：反應快又可愛的孩子 16:192020/07/18 娛樂 三浦春馬家中身亡留遺書 友人痛揭真正死因！ 16:362020/07/18 娛樂 三浦春馬生前罕吐「我太喜歡她了…」情傷片瘋傳 17:462020/07/18 娛樂 輕生早有徵兆！三浦春馬好友小栗旬2年前一句話藏玄機 18:522020/07/18 娛樂 三浦春馬家中身亡享年30歲 經紀公司揪心聲明粉絲哭崩 19:002020/07/18 娛樂 三浦春馬才逝世 范冰冰突情緒低落PO文：努力堅強的活著 20:102020/07/18 娛樂 三浦春馬10年前給自己一封信 他一看手抖不停 22:062020/07/18 娛樂 娛樂熱門新聞 啪啪啪幾分鐘算及格？雞排妹自曝答案網全傻眼 - 娛樂 辣妻「5年生4胎」 他凍未條從月租53萬豪宅搬回舊屋 - 娛樂 三浦春馬家中身亡留遺書 友人痛揭真正死因！ - 娛樂 她出道前是律師！真空上陣床戰梁朝偉傳惹怒劉嘉玲 閃嫁印度尪 - 娛樂 三峽大壩恐潰堤釀巨災 黃安心急竟高喊「這四個字」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。