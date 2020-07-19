娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。

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三峽大壩接近潰堤邊緣，讓黃安相當擔憂。（圖／黃安微博）
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格蘭今原驚傳不幸病逝。（圖／達志影像）
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(中時電子報)

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