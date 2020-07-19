民進黨全代會今下午登場，曾是黨主席的前總統陳水扁以「當然黨代表」的身分表示，將會行使投票權，陳水扁的兒子高雄市議員陳致中今表示，陳水扁今天下午三點將前往投票。

陳水扁在臉書指出，民進黨今全代會，將由全國黨員代表大會選出30位中執委，再互選10位中常委。對此，已卸任黨主席的前總統陳水扁以「當然黨代表」的身分表示，將會行使投票權，若因此遭總統蔡英文抓回去，「也是求得求仁」。

陳水扁表示，曾投過2018大選縣市長和議員的票，2020也投過總統與立委的票，未料，本次行使民進黨中執評委投票權，居然受到矯正單位、民進黨團百般刁難，「要求阿扁不要出席全代會。」

陳水表說，已經讓步不出席大會，因為有人不想看到他，但堅持比照公職可以投票，黨職更沒有不准的道理，「如果因為投中執評委的票，而被蔡政府抓回去，也是求仁得仁！」

陳水扁目前於「保外就醫」期間，依照規定不能從事政治活動，必須遵守「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」等規定，否則會被廢止保外醫治許可。

(中時 )