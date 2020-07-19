向來拚勁十足的快艇後衛貝弗利，無論在場上或場外，都用各式各樣方式激勵隊友，但這種方式未免太誇張了吧！貝弗利的快艇隊友雷吉傑克生19日分享在隔離期間的趣事，全隊曾在半夜2點被貝弗利的瘋狂鬼叫吵醒，就為確保大家沒事。

「當時我們待在酒店房間集中隔離，也不能隨便離開房間，」雷吉傑克生說，「大概是在半夜2點左右，我們都聽到有人狂喊『Yoooo』，當時每個人都在想，到底發生什麼事？後來我們才發現，那是貝弗利隔著牆壁大喊，確保我們沒事。」

「那是隔離第1天，貝弗利只想確認隊友狀況，當時每個人都打開房門，相互詢問發生什麼事，我們都很詫異困惑，不過我認為，這件小事代表你的隊友隨時都跟你在一起，」雷吉傑克生說，「貝弗利隨時充滿熱情，這只是其中1件小事。」

只是快艇全隊好不容易從洛杉磯飛抵奧蘭多接受隔離，第1天晚上就遇上貝弗利的「震撼教育」，或許雷吉傑克生採取正面方式看待，但半夜2點被貝弗利鬼吼鬼叫吵醒的無奈心情，想必並非每個快艇球員都能接受貝弗利這種激勵方式吧。

(中時 )