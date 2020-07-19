上半年，在一系列的刺激政策作用下，大陸居民收入成長保持回升，並帶動消費水平逐漸恢復。大陸國家統計局日前公布上半年31省居民人均可支配收入顯示，上海、北京人均可支配收入突破3.4萬元（人民幣，下同），另有8省上半年人均可支配收入超全大陸平均線。
國家統計局住戶調查辦公室主任方曉丹解讀數據稱，上半年，在一系列穩就業、保民生、促消費的政策措施作用下，大陸居民收入增速保持回升，居民消費水平逐漸恢復。
具體來看，2020年上半年，上海居民以人均3.66萬元的可支配收入，穩坐最「能賺錢地區」寶座；北京居次，人均可支配收入3.46萬元；上海、北京是上半年唯二人均可支配收入進入「3萬元俱樂部」的城市。
在北京上海之後，浙江、江蘇、天津、廣東四省上半年人均可支配收入依次為2.70萬元、2.21萬元、2.21萬元和2.08萬元；此外，另有福建、遼寧、山東、重慶四省份人均可支配收入超過1.57萬元的全大陸平均線。
值得一提的是，京、滬地區居民能賺能花；上半年，上海、北京居民人均消費支出分別為2.01萬元和1.86萬元，同樣居全大陸前列；之後依次為浙江、天津、廣東、江蘇、福建、重慶、湖南七省，居民人均消費支出均超過9718元的大陸平均線。
(旺報 )
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