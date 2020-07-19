民進黨全代會今天在台北國際會議中心3樓大會堂登場，黨主席蔡英文預計發表520總統就職後的首場群眾演說。但前總統陳水扁卻不滿表示，他身為卸任黨主席及黨代表今天要出席全代會投票，卻被民進黨團百般刁難，他感嘆，如果因為投票被抓回去監獄，他是求仁得仁。

民進黨發言人顏若芳日前表示，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、執政縣市長鄭文燦、黃偉哲、林右昌、林智堅、翁章梁、潘孟安也將在會中為高雄市長候選人陳其邁拉抬造勢，凝聚黨內團結勝選氣勢，展現民進黨重返高雄執政的決心。

據《中時》18日報導，為貼近權力核心，各派系這兩天積極運作為中評執委席次固票。中常委方面，新系力拚3席，英系、正國會2席，蘇系1席，海派（湧言會）保1搶2，除確保1席外，還與綠色友誼連線拚搶最後1席，預計今天也將揭曉結果。

阿扁今天(19日)則在臉書發文表示，「2018年11月24日九合一縣市長選舉、2020年1月11日總統大選，他都投過票」，但「今天19日，他以卸任黨主席為當然黨代表，決議行使民進黨中評執委的投票權，居然受到矯正單位、民進黨團百般刁難」，要求他(阿扁)不要出席全代會」。

阿扁最後強調，「自己已經讓步不出席大會，因為有人不想看到自己，但已堅持，比照公職可以投票，黨職更沒有不准的道理。如果他因為投中執評委的票，而被蔡政府抓回去，也是求仁得仁」。

阿扁臉書回應銀進黨全代會。（圖/翻攝自 阿扁臉書）

網友則在阿扁臉書留言表示，「依法行政、不該剝奪人民的權利」、「阿扁是一邊一國，不是民進黨，不能拓票」，但也有網友認為「這是黨內惡鬥？」、「不是退出政壇了逆」。

(中時電子報)