立法院下周將處理國民法官修法，預期參審制將在執政黨多數優勢下闖關成功。民間司改團體持續在立法院前抗議，「返鄉列車」發起人，台灣青年民主聯盟理事長張育萌今天批評，人民給民進黨再一次執政的機會，民進黨卻再次展現權力傲慢，打算倉促通過重大司法改革，卻不跟在野黨跟民間溝通。

「陪審參審一併試行推動大聯盟」今天上午在立法院大門口舉辦「切勿表決毀司改，年輕世代站出來」記者會，邀請青年團體表達對民進黨政府打算在下周強行通過「參審制」，而不考慮「陪審制」或是「參審陪審兩制並行」方案的不滿。

台學聯秘書長陳估熊表示，他們從校園觀察，學生普遍不清楚參審、陪審的差異，也不太清楚立法院正在討論這個議題，顯示這項司法改革尚缺乏社會溝通；司法院或是立法院如果要堅稱有取得足夠宣傳跟共識這有待商榷，全部條文有113條，不是司法院跟立法院自己做決定就好，若缺乏社會溝通，民眾對司法信任會越來越薄弱。

張育萌也表示，民間對於現在執政黨要推動的參審制的意見，民進黨不是沒聽到，「是因為權力傲慢」，2020的大選，人民再給民進黨一次執政機會，再度展現傲慢，認為只有自己認同的制度是對的，不跟民間還有在野黨溝通，倉促通過，非常不適合，應該三思。

張育萌並指出，蔡英文總統過去提出下修18歲公民權主張，讓年輕人多參與公共事務是社會共識，但是從這次國民法官的立法來看，國民法官選任年齡卻是23歲，在野黨都提出應該要18歲的建議，司法院秘書長對此竟說怕18歲看到血腥照片，民進黨司委會召委周春米也說學生會面臨要上課還是請假問題，「這是學生才會面臨的問題嗎？」

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍表示，陪審制寫在民進黨自己的黨綱，現在都還在，政黨要有信用，這是在自己打臉自己，民進黨一、二十年來都講要陪審，現在卻違反誠信，這什麼道理？

對於民進黨跟司法院指控「陪審參審一併試行推動大聯盟」日前所提出的民調命題有誤導作用。民間司法改革基金會董事長林永頌強調所有命題都是客觀的，反倒是民進黨之前說有做民調，七八成支持參審，但是他們卻沒公佈他們自己的「題目」，反批民進黨是「雞蛋裏挑骨頭，卻不把雞蛋拿出來」。

(中時 )