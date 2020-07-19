張國雄局長（中）赴金城分局主持專案勤前教育，提示任務重點與工作要領。（警方提供）

金門警方昨晚至今（19）日凌晨動員55名警力，配合全國性擴大臨檢，兵分2路查察25處KTV、酒店等特定場所，嚴防成為治安破口。（警方提供）

金門警方昨晚至今（19）日凌晨動員55名警力，配合全國性擴大臨檢，兵分2路查察25處KTV、酒店等特定場所，嚴防成為治安破口。縣警局長張國雄強調，未來持續防堵聚眾滋事和酒駕2大工作，全面打擊和取締不法分子。

警方昨晚21時至今天凌晨1時動員金城、金寧分局與刑事警察大隊、保安警察隊、交通警察隊及少年警察隊共55名警力，同步執行全國性擴大臨檢，重點工作包括防堵街頭暴力和取締販毒、酒駕。

局長張國雄先赴金城分局主持專案勤前教育，提示任務重點與工作技巧，緊接再轉往金寧鄉、金湖鎮視察臨檢勤務執行實況，指示除針對轄內25處易滋生事故的KTV、酒店及青少年經常聚集的治安顧慮場所，採取高頻率、密集性查察外，另於臨檢處所周邊路段執行路檢盤查，加強取締酒駕危害交安行為。

張國雄向特定業者喊話強調，若無法自主管理，配合行政指導，警方將實施針對性、密集性臨檢和裁罰，絕對會做到「打擊不法，絕不手軟!」

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(中時 )