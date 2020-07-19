大豹溪溺水頻繁，新北消防結合紅十字會等團體在沿線守望，近兩年維持0溺斃紀錄。（許家寧攝）

民間專業團體加入防溺守望工作，讓消防人員（左）勤務壓力減輕許多。（許家寧攝）

新北三峽大豹溪為知名危險水域，市長侯友宜視察將0死亡列為重要目標。（許家寧攝）

新北三峽大豹溪為知名危險水域，市長侯友宜視察將0死亡列為重要目標。（許家寧攝）

暑假為溺水高峰期，地處偏遠的新北市三峽大豹溪每年溺水頻傳，冗長救護車程易延誤黃金救命期，警消駐點更被審計處點名檢討，新北市前年結合熟悉地形的民力在各暗流區巡視，讓守望、救援更有效率，連2年「零溺斃」紀錄不破功。

近年全台水域事故連年攀升，內政部統計去年較5年前暴增3成，其中逾4成為溪河溺水，新北消防局盤點全市179處最常發生溺水海域，又以三峽區以23處名列全市第二，其中19處為大豹溪流域，市長侯友宜18日視察更將大豹溪0溺斃列為重點指標。

為此，消防局3年前在夏季溺水高峰期編排警消駐點危險水域、動員逾2000人次，不過翌年就遭新北審計處糾正危險水域駐點非法定任務、加重消防員工作負荷，消防員也不領情，認為枯坐在岸邊站崗被動等待救援同時，無形中也消耗救災、救護能量。

針對大豹溪流域長達20多公里，駐點困難，新北消防局協調中華民國紅十字會總會水上安全工作大隊暨各區救生隊、三峽義消分隊 海山救護中隊等協會志工，兩年來每年協助駐點共10處、6400人次，減輕消防駐點14處、500人次的勤務負擔。

擔任紅十字會水安大隊林姓志工說，小時候聽說大豹溪溺水頻傳，每年約有百人成為水中亡魂，靈異故事更不脛而走，加入守望後，他們大隊就認養8個點，由於他個人喜歡玩水，讓受過水域救援、急救訓練的民力擔任守望，更能提升水域戲水安全。

消防局表示，除了加入志工協助守望，針對大豹溪危險水域拉繩警戒，禁止民眾涉入，對於山區短強降雨，啟動預警機制，配合配合空拍機進行廣播以及空投浮具，近十年來已有7年維持0死亡，去年起迄今仍維持0溺斃的難得紀錄。

(中時 )