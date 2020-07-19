台港官方關係越鬧越僵，據傳我駐港辦事處代理處長高銘村因拒簽「一個中國」切結書被迫離港，與此同時，我方也祭出了同樣「反制」手段。據了解，我方近期不再續發給香港駐台辦事處（香港經濟貿易文化辦事處）人員工作簽證，已有駐台港辦人員返港。

我駐港辦事處（台北經濟文化辦事處）處長盧長水因港府未核發工作簽證，已超過2年沒法到任。另一方面，除代理處長高銘村外，服務組、綜合組組長也因為無法獲得延簽而返台。我駐港辦事處原編制5名組長，現只剩下1名經濟組組長。

陸委會至今並未證實高銘村是否因為拒簽「一中」切結書而離港，僅一再重申，我駐港機構是經過台港政府協商並換文同意設立的，港方應依雙方協議保障駐港機構不受任何政治干擾，且不應在雙方同意的規範外，設置「不必要的障礙」。

另外，陸委會主委陳明通上周四親自（16日）主持記者會，說明政府對「香港國安法」的立場與因應措施，他拋出重話，表示港方若有損害駐港機構權益的舉措，我方將採取「必要、強力的反制措施」。

當時在記者會上，陳明通並未透露何謂「反制措施」，但據消息人士指出，台港間合作原則就是要「平等」、「互惠」，但現在港府與北京一再刁難我方，我方同樣也將以「平等」、「互惠」原則處理相關情事。

經進一步了解，我方已不再發予新的工作簽證給香港駐台辦事處，目前已有駐台港辦人員受相關事件影響，因工作簽證到期無法續簽而離台。

另一方面，陸委會表示我駐港機構會「堅守到最後一刻」，但據悉，我駐港辦事處正式主管及編制人員所剩無幾，今年底、明年初還將再有一批駐港人員簽證到期，我方已預期港澳方面不會給予續簽，我駐處的代理機制恐難以運作。

據指出，我駐港人員陸續離港後，駐港辦事處的促進經貿文化等交流功能，最終恐無法運作，屆時，將會是我方全面檢討《香港澳門關係條例》的時機點。

(旺報 )