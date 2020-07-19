金山區長廖武輝（右）甫就職不久，許松章專程來看這位39歲的區長！（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

新北市金山區百歲人瑞許松章，為金山鄉治時期獸醫，人稱「松章仔伯」的他，看過的牛豬、家禽比許多人吃過飯還多！退休36年來，仍經常走訪公所、圖書館閱讀報刊，關心金山大小事，現在就連手機拍照、傳LINE都「歹就補」，堪稱活到老、學到老典範。

今年102歲的許松章，頭腦清晰、身體硬朗，從他身上看不到歲月侵蝕痕跡，出生在日據時代的他，1931年從眾多日本及台灣人中脫穎而出，考上高雄州屏東農業學校，畢業後回到故鄉擔任獸醫，40多年公務生涯，被他看過的動物以「萬」為單位。

許松章自農校畢業後，擔任過日本庄役場技手、獸醫，也在公所擔任戶籍人員以及農會獸醫等職務，傳承日式教育一絲不苟、實事求是的態度，金山鄉公所獸醫退休後，許松章仍然關心地方事務，月初還杵著拐杖要兒子許正宗帶他來看「39歲的年輕區長！」

日前透過金山區長廖武輝牽線與屏科大學弟妹相聚首，被母校譽為「台灣畜牧獸醫界的瑰寶。」許松章也不吝分享養生之道，除了每天早操，作息規律，不菸不酒，凡事盡力親為，最令人佩服的是他求知若渴的態度，讓學弟妹自嘆弗如。

「讀書就是我最大的興趣。」許松章幾乎天天到新北市立圖書館金山分館補充新知，他笑說，從小就喜歡看書，學習新的知識，過去還報名專為銀髮長者開設的電腦課程，學習用智慧型手機拍照、傳LINE，堪稱終身學習的最佳榜樣。

(中時 )