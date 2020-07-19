文化部加碼推出的600元藝FUN券，開放首日就已突破百萬人登記抽籤。文化部表示，藝FUN券只需三步驟，即可獲得抽獎資格，文化部也將於21日抽出得獎名單。

文化部於臉書貼出照片，表示目前登記藝FUN券人數，已突破百萬。(圖擷取自文化部臉書)

獲取抽獎資格其實非常簡單，首先下載「藝FUN券」APP，接著進入註冊畫面，最後一步則是填寫注冊資料，完成後即可獲得抽籤資格。文化部也提醒，個人資料所有欄位資料都要填寫才有抽籤資格。

此外，註冊不代表先中籤，藝FUN券比的是運氣並非手速。至於如何註冊不卡關，文化部說，全部欄位都填寫，一個也不放過。收到確認訊息，才算登記完成。若還是卡卡，建議更新或重新下載App。

文化部將於21日中午12時在臉書直播，抽出200萬名幸運兒。藝FUN券則於22日中午12時就可正式使用。若抽中藝FUN券，只需打開App搜尋藝文店家地圖，消費時掃描店家QR Code，或讓店家掃描，選擇抵用張數，即可完成付款。

(中時電子報)