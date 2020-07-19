油漆工竟開800萬的瑪莎拉蒂載妹？18日凌晨約2點多，新北市三重發生一起自撞車禍，白色瑪莎拉蒂「海神」休旅車，失控撞爛電信箱，影響1200戶用戶。23歲駕駛朱男自稱是油漆工，車子是借來的；但朱男遭起底，他其實是「富二代」，除了開名車，也住千萬起跳的豪宅。

18日凌晨約2點多，朱男開著一輛市值約700至800萬的白色瑪莎拉蒂「海神」休旅車，載著2女1男，沿疏洪東路往五股方向行駛返家，疑似因為超車不慎，導致失控衝撞路邊人行道，不但撞飛路旁的電信箱，整台車還翻覆、卡在工地的圍欄。

警消獲報後，趕往現場，發現車上4人中，已有2人脫困，於是利用破壞器材，將困在車內的人員救出，所幸4人送醫後無大礙。事後，朱男表示自己擔任油漆工，車子是「借來的」。

出事的瑪莎拉蒂「海神」毀損相當嚴重，粗略估計維修費用至少350萬元；加上撞壞電信箱、停車場圍欄等賠償金額，外界原本想說這名「油漆工」慘了。

不過真相曝光，眾人恐是白擔心一場，因為這名自稱油漆工的朱男，被起底其實是1名「富二代」，住在重劃區的華廈，要價千萬起跳，後續賠償應該不是問題。

(中時電子報)