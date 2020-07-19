警方鑑識人員現場採證。（民眾提供／李文正台北傳真）

印度男被拍到在機車旁移動的可疑身影

萬華警分局昨天凌晨6點多，接獲中華路一段76巷內有機車起火，經警消撲滅後，警方根據監視器畫面，發現疑似與火災有關的印度籍男子，警方3小時在起火點樓上住處逮捕該男，酒測值0.68mg／L，不過，印度籍男子否認有點火，警方請示檢察官後，依公共危險罪移送法辦。

鑑識人員採證，發現機車車頭起火，儀表板燒火，來有零星火苗掉落腳踏板，所幸並未釀成大火造成人員受傷，警方根據監視器，發現起火當時僅該名男子在旁逗留，隨即進入樓梯間返回住所，研判該男涉有重嫌。

印度籍男子到案後，坦承畫面中男子是他，但否認有點火行為，更不承認與住戶有糾紛，沒有縱火的動機，但由於畫面清楚拍下，男子進入樓梯間前一刻，龍頭下方已出現火苗，認定印度籍男子涉有重嫌，依公共危險罪法辦。

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(中時 )