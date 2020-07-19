首爾市長朴元淳捲入性騷擾秘書疑雲，月初在北岳山上吊輕生，享年64歲。由於他形象正面，許多人都不敢相信，甚至有支持者開始肉搜女秘書，懷疑背後有其他操作。對此婦女團體披露更多關於朴元淳性騷擾細節，並且要相關單位重視，不該再讓受害者被二次傷害。

韓國性暴力諮詢機構和韓國婦女團體16日披露調查資料，內容提及市長辦公室和秘書辦公室是可能發生性騷擾的工作環境。女秘書的辯護律師金在蓮轉述，秘書必須準備乾淨衣物供市長跑完馬拉松後換洗，還要將市長脫下來的內衣褲裝到信封袋裡，再送到他家。

不僅如此，女秘書有時候不得不在市長洗澡時，經過淋浴間附近拿起內衣，換言之，有可能被迫看見市長洗澡過程；另外，市長還曾說，「我幫妳呼呼。」作勢親吻女秘書的膝蓋。金在蓮表示，女秘書的工作要早晚幫市長量血壓、叫他起床，除了扮演行政上專業顧問，似乎還得扮演「歡樂」之類的角色。

女秘書後來受不了，2016年1月提出轉調請求，結果引起朴元淳勃然大怒，直到日前才轉調成功，沒想到今年2月又接到重回市長秘書的通知。儘管女秘書直言，性醜聞可能再次發生，但人事部門卻沒有試圖找出問題所在。

婦女團體表示，當女秘書提供證據給警方、舉報市長後，許多現任高級官員、明星官員以及政治助理等一直騷擾當事人，還試圖阻撓記者會的舉行，希望相關單位重視，不要再讓受害者遭到二次傷害。

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(中時電子報)