新竹一名37歲黃姓男子為頂大法律系畢業生，畢業後投身貿易工作並從事虛擬貨幣買賣，但卻誤信從事詐騙事業的陳男，讓千萬贓款存入自己的帳戶，透過幣託交易所購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），再將泰達幣轉給詐騙集團加以洗錢，但以陳男為首的詐騙集團日前遭警方偵破，黃也因此被咬出。

黃男往返兩岸從事貿易工作，因想增加收入，去年底投入虛擬貨幣買賣，透過友人介紹認識詐騙集團陳男。陳男向黃男謊稱自己是企業家，想拜託黃男協助購買泰達幣，並保證會以固定員工採臨櫃方式匯款，還會包所謂智商稅紅包當作服務費表示感謝，因此成功取得黃男信任。

陳男旗下車手將詐騙所得陸續匯入黃男戶頭，黃男只要得知入帳，就會將錢轉到幣託交易所綁定的銀行帳號，以手機線上操作購買泰達幣，再將泰達幣轉到陳指定的虛擬貨幣錢包地址。詐騙集團於今年3至5月間共匯款給黃男14次，金額高達千萬。

警方兩個月前偵破以陳男為首的詐騙集團，陳男與旗下車手全數遭逮，為追查贓款流向，車手咬出黃男曾提供帳戶以泰達幣洗錢，本月10日警方前往黃的住處將他逮捕。黃男則否認協助詐騙集團，稱自己僅是協助友人購買泰達幣，收取智商稅共約台幣10多萬，並未獲得任何詐欺所得。

全案警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將黃法辦。警方表示，目前國內交易虛擬貨幣雖未觸法，但買賣雙方無法完全掌握對方真實身分，高報酬往往伴隨高風險，提醒民眾要注意免得誤入詐騙集團陷阱。

(中時 )