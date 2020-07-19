台灣今天新增1名境外移入新冠肺炎確診病例，國內截至目前累計455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。中央流行疫情指揮中心將在今日14:00召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明最新疫情。

上一次國內新增確診為17日公布的2例境外移入，是從菲律賓返國的20多歲女性(案453)及40多歲男性(案454)。

(中時電子報)