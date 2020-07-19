國內今新增1例境外移入 指揮中心下午2點臨時記者會說明 11:442020/07/19 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內今新增1例境外移入 指揮中心下午2點臨時記者會說明。 (圖為莊人祥／資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣今天新增1名境外移入新冠肺炎確診病例，國內截至目前累計455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。中央流行疫情指揮中心將在今日14:00召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明最新疫情。 上一次國內新增確診為17日公布的2例境外移入，是從菲律賓返國的20多歲女性(案453)及40多歲男性(案454)。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #例境外移入 #說明 #國內 #45 #新增 也許您會感興趣 推薦閱讀 施孝榮放話民歌45聽到爽 04:102020/07/15 娛樂新聞 4點半就來排三倍券 桃園郵局最快45秒搞定 11:042020/07/15 生活 民歌首唱北流！趙樹海、潘越雲、鄭怡等30多組歌手破記錄 13:412020/07/15 娛樂 疫情惡化 美3州死亡人數飆 04:102020/07/16 全球財經 威力彩連45槓 頭獎拚20.8億 04:102020/07/17 財經焦點 新增2例境外移入 赴菲律賓工作返台確診 11:432020/07/17 生活 新增2例境外移入 赴菲律賓工作返台確診 17:212020/07/17 生活 連45槓！威力彩衝20.8億 兩星座「手氣旺到爆」快去買彩券 16:092020/07/18 運勢 12歲嫁給45歲當第四任老婆 養母說「他能出學費」 14:352020/07/18 國際 三重民歌45典藏展開展 重溫5、6年級生記憶 21:582020/07/18 寶島 生活熱門新聞 板橋慘案！國小女籃賽台北北投77：0屠殺桃園南勢 網全傻了 - 生活 拿2000給老婆領三倍券...他入手一看信封崩潰 網：快打1988 - 生活 0：77慘敗後又輸47分 桃園南勢教練曝輸球主因：我們每周... - 生活 你中了嗎？農遊券第二波今12點抽籤 10大使用Q＆A整理 - 生活 報復性旅遊太可怕了！澎湖人傻眼：晚上郊外大塞車、市場海鮮被搶光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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