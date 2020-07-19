近日大陸國家統計局網站公佈2020年上半年31省份居民人均可支配收入顯示，上海、北京人均可支配收入突破3.4萬（人民幣，下同），另外有8個省份的上半年人均可支配收入，也同樣超過全大陸平均線。

據中新經緯報導引述大陸國家統計局數據顯示，2020年上半年，上海居民以人均3.66萬元的可支配收入位居全大陸第一，穩坐最能賺錢地區寶座。而北京緊隨其後，上半年人均可支配收入3.46萬元。事實上，上海、北京也是上半年唯二的人均可支配收入「3萬元俱樂部」成員。

另外看到包含如浙江、江蘇、天津、廣東等4個省份則同屬「2萬元俱樂部」，上半年人均可支配收入依次為2.70萬元、2.21萬元、2.21萬元和2.08萬元。而福建、遼寧、山東、重慶等4省份人均可支配收入則超過1.57萬元的全大陸平均線。

值得一提的是，京滬地區居民能賺也能。回顧上半年的上海、北京居民人均消費支出分別為2.01萬元和1.86萬元，同樣居全國前列。之後依次為浙江、天津、廣東、江蘇、福建、重慶、湖南等7個省份，居民人均消費支出均超過9718元的全大陸平均線。

(旺報 )