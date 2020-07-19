民眾黨主席柯文哲（前右）19日南下對民眾黨高雄市長補選參選人吳益政（中）輔選，眾人到美濃區南隆五穀廟上香。（林瑞益攝）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁18日錯把媽祖當佛祖，民眾黨主席柯文哲19日說，吃飯有時會咬到舌頭，這是她不小心弄錯了，是一件小事，可能太累了，腦袋不清楚。

吳益政說，信仰多元，一般人對佛教與道教區分沒有很清楚，他是天主教，包容性強；不同宗教有不同解釋。

柯文哲19日上午走訪旗山區各宮廟，對於這場選舉，柯文哲表示，單一選區 就是要求取最大數量，資源不夠，得先跑容易跑的地方。由於李眉蓁18日才到旗山區掃街，是否在較勁？柯文哲說，不會啦，地方就這麼大，3組參選人碰來碰去很正常。比如廟會，大家都會去，選舉，人多的地方，參選人就會到。

此外，吳益政指出，他是到美濃、旗山最勤的參選人，他懷疑民進黨與這地區的人八字不合？比如廢爐渣放旗山、馬頭山垃圾掩埋場與大溝頂拆遷問題，市府都沒有提出妥善解決，荒腔走板。他也說，前高雄市長陳菊的前兩屆做事認真，但第三屆時就變樣了，很多事情沒有妥善處理。

(中時 )