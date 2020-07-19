阿里巴巴創辦人馬雲先前才減持套現430億元（人民幣，下同）；近日，港交所又有消息顯示，由馬雲旗下雲鋒基金擁有的Innovare Tech Limited於7月14日以平均每股22.65元，減持1.54億股的阿里健康股票，交易額約35億港元，約合32億元人民幣。

值得一提的是，港交所公布的數據是有時間差，上述交易實際是發生在7月10日，而非7月14日；Innovare以每股22.65港元至22.85港元，在二級市場減持阿里健康，由此引發阿里健康股價急挫，在7月10日收盤跌幅5.73％，收報22.2港元。

目前來看，Innovare的減持屬於高價賣出，受新冠疫情影響，線上醫療概股成為火熱的投資標的；年初至今，阿里健康累計上漲118.89％，股價翻倍，市值暴增1469億港元，截至最新收盤股價報19.7港元，總市值報2551億港元，折合2300億元人民幣。

雖然本次減持阿里健康股票的不是阿里巴巴，但雲鋒基金確實是馬雲旗下的基金。

雲鋒基金成立於2010年初，是以阿里巴巴董事局主席馬雲和聚眾傳媒創始人虞鋒的名字命名而成，並聯合一批產業領袖、企業家和創業者共同發起創立的私募基金；而雲鋒基金通過旗下Perfect Advance Holding Limited和Innovare Tech Limited兩家企業持有阿里健康的股份。

(旺報 )