胡麻是台南西港最大宗的農產，人稱阿農兄的謝崑農今年57歲，因返鄉繼承家業而創立「阿農兄芝麻糖」品牌，他參與台南市西港數位機會中心（DOC）課程，學到商品拍攝、文案撰寫及社群行銷等能力，透過網路來行銷自家產品。

教育部配合行政院推動縮減數位落差工作，於數位化發展程度較慢的地區設置DOC，台南市西港DOC設置於松林國小，免費提供民眾平板電腦與手機應用、攝影、maker及雷雕等課程，吸引對手機操作不太熟的銀髮族來參加。

「台灣第一香，西港胡麻香」，胡麻是台南西港最大宗的農產，謝崑農創立「阿農兄芝麻糖」品牌，但有好的產品，也要有銷售管道，他參與西港DOC的課程，從設計標籤LOGO、商品拍攝、商品文案撰寫、到社群行銷等課程，並建立社群粉絲專頁做為與消費者溝通的平台。

今年謝崑農還要學習用手機拍出自己的宣傳短片，的努力，不止在產品上，也展現在活到老學到老的學習精神，要跟上數位時代的腳步。他的產品宣言是：「我們要做，就是要炒到最棒的質感，讓人家第一口咬下去，香味撲鼻。」

謝崑農經營社群粉絲頁，透過網路建立口碑，成為台南特色伴手禮商家，去年首次取得台南在地科技大廠4500份的大訂單，今年，電子商務平台也主動洽談合作上架，在雲端看見新商機。他分享經營心得並勉勵職人，要用心創立品牌並經營粉絲專頁，時常PO文就會收到很好的效果及回饋。

今年謝崑農回饋松林國小獎助學金，希望幫助弱勢學童，謝崑農說，現在賣芝麻糖有賺到一些錢，想要回饋學校，一起照顧家鄉的孩子，雖然錢不多，但希望能定期捐款，支持松林國小一起為家鄉盡一份心力。

(中時 )