台北市長柯文哲日前表示，《老人與海》很無聊，就像看棒球一樣，只要看前半局就好了，引來棒球迷、書迷不滿！對此，名嘴苦苓直言，依照柯文哲的邏輯，一切都只需要知道結局就夠了，「你覺得他的智商是157還是57？」網友則紛紛回應表示「他智商多少我不知道，但人品是0非常清楚」、「他的智商就看最後一個數字7」。

柯日前參加經典閱讀系列活動記者會時，表示《老人與海》很無聊，更脫口說像看棒球一樣，只要看前半局就好了，引發爭議，柯後來澄清，他並非覺得看棒球很無聊，而是因為沒時間去看棒球。不過這番話已經引來包括書迷以及棒球迷的不滿。

對此，苦苓在臉書表示，依照柯文哲的邏輯，看球賽只要看最後一局、看書只要看最後一頁、看電影只要看最後一幕，一切都只需要知道結局就夠了，「你覺得他的智商是157還是57？」

網友則紛紛回應表示「他智商多少我不知道，但人品是0非常清楚」、「他的智商就看最後一個數字7」、「智商高不代表想法正確，成就高不代表能力很好」、「是87」、「他到2024前不用出來呀，在家等開票就好了」、「所以看一個人只要看告別式嗎？」、「看他現在氣息，就知是他政治生涯最後一頁」、「沒知識又投機的政客」、「果然要認識一個人，給他權力就可以知道他了」、「智商或許是高的，但智慧肯定貧乏」、「這邏輯無法認同，有時候重點是過程」、「自大自滿、短視近利的投機政客，與個性有關係」。

(中時電子報)