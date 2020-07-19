台灣中油公司自明（20）日凌晨零時起汽油價格每公升調降0.1元，柴油不調整，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.2元、95無鉛汽油每公升23.7元、98無鉛汽油每公升25.7元、超級柴油每公升19.6元。

台灣中油表示，本週受石油輸出國家組織(OPEC)秘書長信心喊話、油國落實減產協議及北半球進入夏季用油旺季等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶43.49美元，較前週43.32美元上漲0.17美元，新臺幣兌美元匯率升值0.004元，國內油價依公式計算漲幅為0.32％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.5元及0.7元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油調降0.1元，柴油不調整，另0.6元及0.7元皆由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

(中時電子報)