蔡英文總統（左二）今出席後備憲兵荷松總會會長交接典禮。（柯宗緯攝）

蔡英文總統（中）致詞時，主動提到高雄市長補選一事，希望大家踴躍投票。（柯宗緯攝）

民進黨全代會今（18）日下午登場，身兼黨主席的蔡英文總統今早抽空到高雄，出席後備憲兵荷松總會會長交接典禮，肯定後備憲兵退役後仍繼續投身公益，在國家有重大災害時也挺身而出。話鋒一轉，蔡提及，下個月是高雄市長補選，預祝補選順利。雖沒明說投給民進黨籍候選人陳其邁，但拉票意味濃厚。

蔡英文今唯一一場公開行程，早上11時10分到高雄漢神巨蛋，參與後憲荷松總會長交接典禮。新任總會長由謝慶堂接任，蔡英文到場觀禮，現場有後備憲兵及眷屬等近500人與會。

蔡英文指出，這陣子受到疫情影響，原本3月舉辦交接典禮延期，謝謝大家配合政府防疫措施，現在進入防疫新生活階段，經濟開始振興，民眾生活逐漸回到常軌，自己可以來跟大家相聚。

蔡英文提到，作為總統每天都跟憲兵在一起，她的侍衛長，「大家看看是不是都很眼熟」。她說，憲兵服役時是民眾之寶，退役的時候組織仍延續相同的精神辦理公益活動，協助維護治安，守護這個國家、人民、照顧社會的重要夥伴。

她對後備憲兵荷松總會印象深刻，其組織綿密、動員能力又快又強，在南方澳斷橋、黑鷹失事等重大災害事件發生時，都有後備憲兵弟兄姊妹協助，也常舉辦捐血活動，鼓勵大家捐血做愛心，肯定他們保衛國家、為社會貢獻心力。

今高雄市代理市長楊明州也到場，蔡英文也特別提到，楊明州代理市長公務生涯長期努力貢獻，「在擔任代理市長也在很短時間內，看好我們的市政」，請在場人士給予掌聲。

蔡英文表示，下個月是高雄市長補選，預祝補選順利，期待市民朋友為自己、為高雄走出來投票，期待高雄愈來愈好，台灣民主愈來愈好。

蔡英文結束完上午公開行程後，旋即搭專機趕回台北親自主持全代會，並在開幕式發表重要談話。陳其邁今在高雄無公開行程，下午也將出席全代會。

(中時 )